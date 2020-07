Temptation Island 2020 chiude i battenti tra schiaffi e baci e regala al pubblico il “dopo falò”: anticipazioni 30 luglio (Di giovedì 30 luglio 2020) Temptation Island 2020 chiude i battenti questa sera con una puntata al cardiopalma che si aprirà proprio dove eravamo rimasti martedì sera ovvero con Antonella Elia pronta ad asfaltare Pietro delle Piane non prima di avergli mollato uno schiaffo. L'attore che si trasforma con la luna piena dovrà fare i conti con i suoi misfatti (veri o studiati che siano) perché la Elia è davvero avvelenata e il momento clou sarà proprio quando insieme vedranno i video delle sue rivelazioni a Lorenzo Amoruso e poi quello del fantomatico bacio alla single.Le porte per l'inferno stanno per aprirsi per Pietro delle Piane che a quel punto potrebbe un po' abbassare la cresta e rispondere alle domande di Antonella Elia senza più tergiversare ma la ... Leggi su optimagazine

