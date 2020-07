Sudore ed eritemi sotto al seno: scopri come te ne puoi liberare (Di giovedì 30 luglio 2020) . Soprattutto d’estate non è affatto infrequente che le ragazze e le signore soffrano di prurito e di eruzioni cutanee sotto al seno. È un problema cui si trova una soluzione naturale al cento per cento, grazie a due oli vegetali, l’olio di cocco e l’olio dell’albero del tè (tea tree oil). Che si possa soffrire di Sudore nella zona sotto ai seni è del tutto naturale, soprattutto d’estate e soprattutto se si è dotate di un seno abbondante. Il Sudore Il Sudore non è solo un meccanismo fisiologico per espellere calore, specie col caldo, ma serve anche a espellere tossine. Non proprio fisiologica, invece, è la comparsa di sfoghi ed eritemi: questi vanno trattati, ... Leggi su pianetadonne.blog

