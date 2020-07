Strage di Corinaldo, baby gang in tribunale: gli imputati rischiano fino a 18 anni di carcere (Di giovedì 30 luglio 2020) ANCONA - Sono arrivati ora al tribunale di Ancona, su due mezzi della Polizia Penitenziaria, gli imputati nel processo per la Strage di Corinaldo costata la vita, l'8 dicembre 2018, a cinque minorenni ... Leggi su anconatoday

Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono nella calca cinque minorenni e una madre di 39 anni È atteso per oggi oggi il primo verdetto per la cosiddetta banda dello spray, i sei ragazzi modene ...È il giorno della sentenza per la banda dello spray. Dopo cinque udienze, si chiuderà oggi (almeno in primo grado) uno dei capitoli dell’inchiesta nata dopo la tragedia avvenuta tra la notte del 7 e 8 ...