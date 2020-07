Stefàno, politiche Ue; Petrocelli, Esteri. Pugliesi presidenti di commissioni parlamentari Votazioni concluse nella notte, maggioranza in difficoltà (Di giovedì 30 luglio 2020) Restano alla Lega le presidenze delle commissioni Giustizia e Agricoltura del Senato. In particolare, Piero Grasso (Leu) sconfitto dal leghista Ostellati. E la maggioranza è andata in difficoltà. Votazioni per le commissioni concluse nella notte. Il salentino Dario Stefàno è eletto presidente della commissione senatoriale politiche Ue. Il tarantino Vito Petrocelli è eletto presidente della commissione Esteri del Senato. L'articolo Stefàno, politiche Ue; Petrocelli, Esteri. Pugliesi presidenti di commissioni parlamentari <span ... Leggi su noinotizie

