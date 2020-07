Sergio Perez positivo al coronavirus: messo in quarantena non correrà il gran premio di Silverstone (Di giovedì 30 luglio 2020) Il pilota della Racing Point, Sergio Perez, è risultato positivo al tampone di controllo, dopo che era stato messo in isolamento a seguito di un test dall'esito dubbio. "Sergio sta bene fisicamente ed è di buon umore, ma continuerà con il periodo di auto-isolamento in ottemperanza alle linee guida delle autorità sanitarie", fa sapere la scuderia del pilota. Il messicano non prenderà parte al GP di gran Bretagna che si correrà a Silverstone dove da domani cominceranno le prove per la gara prevista per domenica. A prendere il suo posto dovrebbe essere il connazionale Esteban Gutierrez: la Racing Point non ha ancora annunciato ufficialmente i suoi programmi, ma ha confermato l'intenzione di mandare ... Leggi su liberoquotidiano

