Scuola | come sarà la didattica a distanza

Repubblica oggi racconta le linee guida del ministero della Pubblica Istruzione sulla didattica a distanza, contenute in dieci pagine in cui si spiega che agli alunni che non potranno stare in aula dovrà essere garantita "una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona". Lezioni a distanza a metà classe, in diretta o streaming, l'altra metà in aula. La settimana dopo si cambia. Se il coronavirus costringerà a un nuovo lockdown delle scuole, le Linee prevedono una quota minima di 20 ore settimanali di lezione alle superiori, 15 ore alle elementari ( 10 ore per le prime classi). Videochat per i piccoli dell'infanzia.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola come Il 14 settembre tutti a scuola Studio Cataldi Aggiornamento: Tecniche di memorizzazione per un apprendimento efficace. Corso di formazione UCIIM a Catania

Il docente educatore non si limita alla trasmissione dei saperi e del “già pensato”, ma “insegna a pensare” ed ha il compito di “insegnare ad imparare”. È necessario, quindi, conoscere ed usare divers ...

SCUOLA/ Meglio i banchi a rotelle dell’Azzolina o la manutenzione degli edifici?

Le scuole italiane cadono a pezzi, mettendo a rischio la vita di docenti e studenti, ma nessuno interviene. Ecco gli interventi necessari prima dei banchi di Azzolina Il dibattito sui banchi ha aspett ...

