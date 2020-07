Scadenza Naspi e senza lavoro: quali aiuti si possono avere? (Di giovedì 30 luglio 2020) Per chi sta per perdere il lavoro la preoccupazione, pur avendo diritto all’eventuale indennità di disoccupazione, potrebbe essere quella di ritrovarsi, al termine della Naspi, senza lavoro e senza aiuti da parte dello Stato. quali possono essere le possibilità? Scadenza Naspi e aiuti Una lettrice, molto preoccupata, scrive per chiedere: Mi chiamo N. e premetto di essere alquanto ignorante per quanto riguarda social e l’uso di internet ma proverò a spiegare il mio caso …finirò la Naspi circa a gennaio 2021 sono separata senza MANTENIMENTO e pago 200 ,00 euro mensili di mutuo ho in casa con me 2 figli che si mantengono ma ad ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Scadenza Naspi e senza lavoro: quali aiuti si possono avere? - orizzontescuola : Naspi, per quanti mesi spetta se non si ha subito un nuovo incarico? - 30speriltuoBus1 : ??Il modello 730/2020 per pensionati, dipendenti o con redditi assimilati ha scadenza il 30 settembre. ?Per Naspi é… -