Recensione Destroy All Humans Remake: dannati comunisti! (Di giovedì 30 luglio 2020) Altro giro, altro Remake, scopriamo insieme in questa nostra Recensione della nuova versione di Destroy All Humans se vale la pena tornare ad impersonare Crypto-137 ben 15 anni dopo Come ormai ben sappiamo, non sono moltissimi i titoli che riescono ad invecchiare egregiamente. Non ci riferiamo solo all’aspetto tecnico e stilistico, in quanto è piuttosto normale che rigiocare un titolo dell’era PlayStation o anche PlayStation 2 possa risultare macchinoso e frustrante al giorno d’oggi. L’invecchiamento in un videogioco sta anche nelle sue tematiche, nello stile mostrato e nel messaggio che si voleva originariamente inviare. Sono molti i titoli “di una volta” che oggigiorno sembrerebbero sciatti e, realmente, di un’altra epoca. Non è però questo il caso di ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Recensione Destroy All Humans Remake: dannati comunisti! #BlackForestGames #DestroyAllHumans #InEvidenza #PC #PS4… - Nerdream_it : L'invasione del #PianetaTerra ha inizio! #DestroyAllHumans è disponibile per #PC e #console! Ecco il comunicato sta… - GamesVillageITA : Avete già visto qualcosa del Remake di #DestroyAllHuman? E allora cosa aspettate? Date un'occhiata alla nostra rece… - Giu_8 : Destroy All Humans: la Recensione di un patetico umano - pcexpander : Recensione Destroy All Humans! – Quindici anni e un po’ sentirli #pcexpander #cybernews -