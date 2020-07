Pilota di F1 positivo al COVID-19 – “Sono in autoisolamento” (Di giovedì 30 luglio 2020) Sergio Perez è attualmente in autoisolamento e come tale non parteciperà al Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana dopo i test positivi per COVID-19 all’inizio di questa settimana Sergio Perez non parteciperà al Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana a seguito dei test positivi al COVID-19. Il Pilota della … L'articolo Pilota di F1 positivo al COVID-19 – “Sono in autoisolamento” Curiosauro. Leggi su curiosauro

SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 Sergio Perez salterà il GP di Silverstone Il pilota della Racing Point positivo al Covid-19… - MediasetTgcom24 : Sergio Perez in quarantena: è il primo pilota positivo in Formula1 #sergioperez - rtl1025 : ?? Sergio Perez è positivo al #Coronavirus: il pilota messicano della Racing Point, dopo un tampone inconcludente, è… - Lucavad72 : RT @SkySportF1: ULTIM'ORA F1 Sergio Perez salterà il GP di Silverstone Il pilota della Racing Point positivo al Covid-19 - infoitsport : Covid: Sergio Perez primo pilota positivo in F1 -