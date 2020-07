Nuova maglia Juventus, la divisa per il 2020-21: più bianco e righe verticali nere [FOTO] (Di giovedì 30 luglio 2020) Nuova maglia Juventus – La Juventus ha presentato la Nuova maglia per la prossima stagione, con l’obiettivo di raccogliere altri risultati importanti in campionato e Champions League. E’ stata presentata da Adidas la Nuova divisa. Il colore oro, presente in tutta la divisa, aggiunge un tocco di eleganza nelle strisce, nel logo del club e nei dettagli dello sponsor. L’eccellenza è data dalle tecnologie HEAT.RDY e KEEP COOL, che permettono di mantenere asciutti i giocatori durante tutta la partita, e da AEROREADY – FEEL READY, che offre benefici simili per la maglia replica. L’innovazione, infine, con l’ultima evoluzione del logo: un unico simbolo che ... Leggi su calcioweb.eu

