Nuova gazzarra dell’Anpi: “No alla via comune ad Almirante e Berlinguer” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il caldo dà alla testa anche a quelli dell’Anpi, che danno un segnale della loro esistenza. I partigiani da scrivania, perché ormai di reduci veri non vi è anagraficamente traccia, oggi si fanno sentire per lamentarsi di una via di Terracina. Il delirio dell’Anpi contro Piazza Almirante Berlinguer “La vicenda dell’intitolazione congiunta, a Terracina, di una piazza ad Almirante e Berlinguer rappresenta un oltraggio alla memoria di Enrico Berlinguer e del suo impegno antifascista e costituzionale e manifesta il tentativo di deformare la storia democratica di questo Paese, esaltando la figura di Giorgio Almirante, fascista a tutto tondo, sul quale gravano pesantissime responsabilità”. Con questa nota delirante esordisce l’Anpi,. La polemica ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Nuova gazzarra L'Aquila, crisi 'congelata' in Consiglio comunale. Biondi e la Lega in silenzio, De Blasis prende le distanze dal Carroccio. Opposizione si appella al prefetto News Town Referendum taglio parlamentari, nasce il Comitato napoletano per il No

«Il numero dei parlamentari può essere ridotto soltanto se si pone fine al bicameralismo cosiddetto paritario o perfetto, differenziando le funzioni tra le due Camere e assegnando al Senato essenzialm ...

Così Paragone vince la gazzarra grillina per il marchio "Italexit"

Se la forma, in politica, è anche sostanza; e se, come ci dice un militante no-euro protagonista di questa vicenda, "oggi un partito va lanciato come un brand, un prodotto di consumo", allora è più ch ...

«Il numero dei parlamentari può essere ridotto soltanto se si pone fine al bicameralismo cosiddetto paritario o perfetto, differenziando le funzioni tra le due Camere e assegnando al Senato essenzialm ...Se la forma, in politica, è anche sostanza; e se, come ci dice un militante no-euro protagonista di questa vicenda, "oggi un partito va lanciato come un brand, un prodotto di consumo", allora è più ch ...