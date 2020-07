Napoli ricorda Mario Paciolla (Di giovedì 30 luglio 2020) NAPOLI – Si svolgera’ oggi, 30 luglio, alle 21:30 nella Villa Comunale di Napoli, nei pressi della Casina Pompeiana, la cerimonia per ricordare pubblicamente Mario Paciolla. Sara’ l’occasione, scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook “Giustizia per Mario Paciolla“, per chiedere giustizia e dare l’ultimo saluto ad un figlio di Napoli. Leggi su dire

Sono numerosi i parchi, i giardini, le piazze a verde di Napoli intitolate ad uomini che si sono distinti per il loro valore. Uno sguardo attento sulla città purtroppo ci restituisce una immagine degr ...

Suggestivo appuntamento stasera (19,30) al Tennis Club Napoli per la presentazione del libro “La Juventus nuoce alla salute” di Achilleugenio Lauro, pubblicato da Guida (160 pagine, 16 euro). Nel giar ...

