Movimento 5 stelle, la notte del mercimonio e il giorno dei lunghi coltelli (Di giovedì 30 luglio 2020) “Qui dentro non c’è più nulla, è esploso tutto”. Un deputato del Movimento 5 stelle sospira: “Ormai fare accordi con i nostri vertici, da quelli parlamentari a quelli politici, significa non farli con nessuno”. Il Movimento 5 stelle è terra limacciosa sotto il diluvio che viene giù. Una poltiglia sbrindellata in cui chi parla per conto di chi e per fare cosa non è chiaro a nessuno e per nessuno. Il caos sul rinnovo dei presidenti delle Commissioni parlamentari è stata la classica goccia, il vaso è traboccato. “È evidente che il ruolo del ‘capo’, lo avete esercitato in maniera egregia, creando però spaccature enormi all’interno del gruppo”, ha scritto tra gli altri Leonardo Donno, che ha ... Leggi su huffingtonpost

