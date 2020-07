Milan, Ibrahimovic ha deciso! Sarà rinnovo: cifre e dettagli dell’accordo (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo settimane di grande incertezza Zlatan Ibrahimovic ha finalmente deciso: rinnoverà con il Milan per un altro anno. Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’, non c’è stato ancora alcun contatto ufficiale, ma sono state poste le basi per un incontro, probabile dopo l’ultima partita stagionale del weekend, per programmare il prosieguo della sua avventura in maglia rossonera. La base di partenza per l’ingaggio sono 4 milioni netti (Ibra ne ha guadagnati 3 per 6 mesi in questa stagione) che potranno lievitare attraverso diversi bonus legati a numero di gol e presenze, rendimento in Europa League ed eventuale accesso alla prossima Champions League. Manca solo l’ufficialità, ma è questione di tempi tecnici: Ibrahimovic sarà ancora l’anima del ... Leggi su sportfair

