Milan, boom di vendite per la nuova maglia (Di giovedì 30 luglio 2020) boom di vendite per la nuova maglia del Milan, che si ispira ai dettagli della Galleria Vittorio Emanuele II. Complice anche l’incredibile rendimento della squadra di Stefano Pioli dopo il lockdown a causa della pandemia di Covid-19, la divisa rossonera, che è stata svelata ufficialmente martedì e verrà utilizzata nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, ha fatto segnare un 1700% nelle vendite nei primi due giorni dal lancio rispetto allo stesso periodo della passata stagione e sempre nei primi due giorni sono state vendute la stessa quantità di maglie che era stata raggiunta solo dopo tre settimane nell’estate 2019. Leggi su sportface

1889milan : RT @CalcioFinanza: Boom per la nuova maglia Milan: vendite +1700% - 2ndYellow : RT @CalcioFinanza: Boom per la nuova maglia Milan: vendite +1700% - aymanyster : RT @CalcioFinanza: Boom per la nuova maglia Milan: vendite +1700% - Bagarotzo : RT @sportface2016: #Milan, boom di vendite per la nuova divisa rossonera: +1700% nei primi due giorni dal lancio rispetto allo stesso perio… - sportli26181512 : Milan, boom per la nuova maglia: vendite al +1700% rispetto all'anno scorso!: La nuova maglia del Milan ha vita bre… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan boom Milan, boom di vendite per la nuova maglia Sportface.it Milan, boom di vendite per la nuova maglia

Boom di vendite per la nuova maglia del Milan, che si ispira ai dettagli della Galleria Vittorio Emanuele II. Complice anche l’incredibile rendimento della squadra di Stefano Pioli dopo il lockdown a ...

Milan, vi spiego dove sta la forza dei rossoneri. Bastano quattro parole

Il Milan è primo in classifica (ha realizzato 38 punti), tenuto ... La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo ...

Boom di vendite per la nuova maglia del Milan, che si ispira ai dettagli della Galleria Vittorio Emanuele II. Complice anche l’incredibile rendimento della squadra di Stefano Pioli dopo il lockdown a ...Il Milan è primo in classifica (ha realizzato 38 punti), tenuto ... La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo ...