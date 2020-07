Michelle Hunziker sono una donna normale ho i difetti e li amo (Di giovedì 30 luglio 2020) Al settimanale “Oggi” Michelle Hunziker ha raccontato di come si mantiene in forma e ha svelato inoltre i suoi segreti di bellezza. Durante l’intervista ha dichiarato: “Mi alleno tre volte alla settimana faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura. Una volta alla settimana aggiungo cardio perché dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non fa bene”, inoltre cura attentamente il proprio fisico non solo con lo sport ma anche con trattamenti estetici non invasivi: “Io curo tantissimo i miei denti, da sempre. Curo la pelle usando le creme di Goovi che produco io stessa. A questa routine alterno creme al retinolo, faccio periodicamente trattamenti con Hydrofacial, un macchinario che purifica la ... Leggi su people24.myblog

