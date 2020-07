Meloni sogna Palazzo San Giacomo: ipotesi Rastrelli jr dopo il no a FI (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La destra sogna la conquista di Palazzo San Giacomo. Il nome su cui potrebbe puntare Fratelli d’Italia per le comunali 2021 a Napoli è Sergio Rastrelli, figlio dell’ex governatore della Campania Antonio Rastrelli. Il no di Rastrelli jr all’offerta di candidatura nella lista di Fi svela un retroscena: gli uomini della Meloni da settimane sarebbero al lavoro per costruire la candidatura di Sergio Rastrelli a sindaco di Napoli. Marco Nonno, consigliere comunale di Fdi e candidato alle prossime elezioni regionali esce allo scoperto: “Sergio Rastrelli può essere senza ombra di dubbio il possibile candidato alla carica di sindaco di Napoli per il ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Meloni sogna Meloni zittisce la sinistra: "Sogna una mia lite con Salvini per nascondere che perde voti"... Secolo d'Italia Heather Parisi, “a 16 anni mi diedero della lesbica e mi presero a pugni, sogno un mondo che includa”

Dopo aver ripreso Lorella Cuccarini, che via social ha messo un ‘like’ ad un tweet contrario al DDL Zan, Heather Parisi è tornata a parlare di omotransfobia dalle pagine del proprio blog. La showgirl ...

Meloni zittisce la sinistra: “Sogna una mia lite con Salvini per nascondere che perde voti” (video)

“La sinistra e il mainstream tentano di utilizzare la crescita di Fratelli d’Italia per dividere il centrodestra, deviando l’attenzione dal vero dato: la maggioranza degli italiani è stufa della sinis ...

