Lonardo: “Cento e uno motivi per votare contro Salvini, ma mia storia democristiana non lo consente” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Senatrice Sandra Lonardo. “C’erano cento e uno motivi per non votare o votare contro Salvini, ma la mia è una cultura diversa, che rispetta la giustizia ma non prescinde dalle garanzie costituzionali. La mia storia cattolica e democratica, anzi la mia storia democristiana, non mi consente di venire meno ad una linea politica, il mio stile mite che è il contrario della rozzezza di quella espressa da Salvini, mi hanno portato a questa scelta di coscienza. I valori restano un punto di riferimento. Salvini avrebbe fatto diversamente? È vero! Ma per questo la sua stagione politica ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Lonardo “Cento Coronavirus: Salvini, 'condono tombale e tasse al 15 per cento' Affaritaliani.it