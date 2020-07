Lo spirito di Mihajlovic: «Cosa salvo? Che non mi hanno fischiato» – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha parlato al termine della brutta sconfitta incassata dal Bologna contro la Fiorentina. Le sue parole Sinisa Mihajlovic ha parlato al termine della brutta sconfitta del Bologna contro la Fiorentina. Queste le sue parole. «Sono deluso più che arrabbiato, e conoscendomi è pure peggio, ora non riesco neanche a parlare con i giocatori. Non so Cosa sia successo, dopo un primo tempo equilibrato e con varie occasioni la squadra ha mollato, dopo il loro 1-0 ci siamo sciolti come neve al sole: questo non posso accettarlo. Di stasera non salvo niente, è vero che sono partite di fine stagione ma non è giusto rovinare così il lavoro di un campionato intero, sembra che i ragazzi aspettino solo la fine del campionato. Se è così, domenica meglio ... Leggi su calcionews24

AquilottoEddy : #Mihajlovic mio spirito guida ???? - AntonioVandoni : Senza giudicare l’accaduto, sono felice di sentire Mihajlovic con lo spirito e la passione di sempre....Grande Sini… -

