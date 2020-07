Leo come CR7: Messi all'Inter un'utopia da 260 milioni. Solo se si libera gratis (Di giovedì 30 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

In fondo, sulla questione Messi, si tratta giusto di decidere se affidarsi in toto alle parole di Antonio Conte, secondo cui "è più facile spostare il Duomo" che vedere Leo all'Inter. Anzi, di più: "M ...

Messi all'Inter, ci credono anche i quotisti

Per Antonio Conte è "solo fantacalcio". Per Beppe Marotta, "un'utopia". Ma gli scommettitori credono nel trasferimento di Messi all'Inter. La concentrazione di puntate sul passaggio della Pulce in ner ...

