Le notizie del giorno – Il retroscena Messi-Inter, accuse alla Juve e novità sul futuro di due squadre di A (Di giovedì 30 luglio 2020) Le notizie del giorno – Conferme, smentite, ribaltoni ed ironia. Sono ore confuse in casa Torino, il club granata ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A dopo il pareggio contro la Spal, adesso a tenere banco è però il futuro del club. Stanno circolando voci su un possibile passaggio di mano dopo l’ultima stagione deludente, il presidente Urbano Cairo ha però smentito. Altri due imprenditori sarebbero Interessati all’acquisto del club. Giuseppe Pipicella, uno dei due advisor in azione ha parlato a ‘TuttoSport’. “Io rappresento un cliente, un imprenditore che ha una capacità economica personale molto importante. Arriva da una carriera brillante, di alto livello imprenditoriale. E’ una persona molto riservata, il suo nome non ... Leggi su calcioweb.eu

Corriere : Il sindaco leghista di Codogno: «Negazionisti del Covid? Vengano a vedere il nostro cimitero» - TeresaBellanova : 1 miliardo di euro per i ristoranti, 5mila euro per ognuna delle 180mila imprese del settore, per l'acquisto di pro… - Agenzia_Ansa : Rinviato a giudizio l'ex sottosegretario Luca Lotti. L'accusa è rivelazione del segreto d'ufficio in uno dei filoni… - vikherrera95 : RT @OfficialASRoma: ?? Nel giorno del suo compleanno, un Historic XI non a caso: quello di Roma-Anderlecht del 30 ottobre 2001. La prima di… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sì dalle Camere allo scostamento di bilancio, ma è caos sulle commissioni. Alcuni pentastellati contestano gli accordi. T… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Le notizie del quotidiano economico più diffuso in Italia si pagano con Satispay Il Sole 24 ORE Halo Infinite: il multiplayer si basa su quanto fatto in Halo 5, coinvolti giocatori esport 0

Phil Spencer ha parlato del multiplayer di Halo Infinite sostenendo che si basa su quanto fatto da 343 Industries con Halo 5: Guardians, con il coinvolgimento anche di giocatori esport. NOTIZIA di Gio ...

Sevilla-Roma | Anteprima Europa League: Siviglia-Roma

La Roma affronta il Siviglia al ritorno degli ottavi di UEFA Europa League il 6 agosto alle 18:55. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie dalle squadre, ...

Phil Spencer ha parlato del multiplayer di Halo Infinite sostenendo che si basa su quanto fatto da 343 Industries con Halo 5: Guardians, con il coinvolgimento anche di giocatori esport. NOTIZIA di Gio ...La Roma affronta il Siviglia al ritorno degli ottavi di UEFA Europa League il 6 agosto alle 18:55. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie dalle squadre, ...