L’Australia è alle prese con una nuova epidemia di Covid-19 (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Covid-19 sembra non voler abbandonare lo Stato australiano di Victoria, dove si trova la città di Melbourne. Una serie di focolai hanno portato (dal 9 luglio) ad un nuovo lockdown per gli abitanti della città, alla chiusura delle frontiere con il Nuovo Galles del Sud ed a centinaia di nuovi casi quotidiani nell’area di … L’Australia è alle prese con una nuova epidemia di Covid-19 InsideOver. Leggi su it.insideover

Paolo11351079 : @POPOLOdiTWlTTER Senza proroga potremmo attuare un blocco navale attivo davanti alle nostre acque territoriali come… - EditMusicItaly : [ ?????? ] - News: martedi' 28 luglio alle ore 10:00, ?????? COSETTA GIGLI ?????? sorvolerà l' Oceano per atterrare in Austr… - emmmarapppo : @haroldxgolden @sottonaper1D l'intervista è alle 9 in Australia quindi da noi è alle 2 - n_aj_i : @sameyesblue @hszltz Penso che AEST sia per l’Australia quindi da noi sarebbe alle 14.00 ma non ne sono sicura - DavidMartini85 : @leviathanrbrn @And74448027 @Macchiavelli_ @LinkFather Prendere come esempio l’Australia come paese aperto alle mig… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Australia alle Australia, la lezione della parlamentare: criticata per il look, indossa un abito spazzatura e dice «giudicate quello che rappresento» Corriere TV