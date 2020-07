Lancet: "Tra i primi casi Covid fuori dalla Cina, 1 su 4 aveva viaggiato in Italia" (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel corso delle prime undici settimane dell’epidemia di Covid-19, dal 31 dicembre 2019 al 10 marzo 2020, in tre quarti dei paesi colpiti al di fuori della Cina continentale, i primi casi riguardavano persone che avevano fatto un viaggio di recente, e più di 1 su 4 (27%) di questi erano legati a viaggi in Italia, in Cina (22%) o in Iran (11%). Ad affermarlo è un’analisi pubblicata su “Lancet”, che tenta di ricostruire le prime fasi della pandemia e come questa si sia diffusa nel mondo.I ricercatori hanno esaminato i rapporti online dei ministeri della sanità e delle agenzie governative, i quali riportavano i bollettini quotidiani dei casi di Covid-19 nel ... Leggi su huffingtonpost

Ci vorranno anni per comprendere come il coronavirus Sars-Cov-2 abbia iniziato a circolare nel mondo, ma il lavoro dei ricercatori e degli scienziati è già arrivato ad alcune parziali conclusioni. Nel ...

