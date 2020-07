La mascherina "intelligente" Made in Italy che misura temperatura e distanze (Di giovedì 30 luglio 2020) È nata la mascherina tecnologica in grado di lanciare un alert in caso di mancato distanziamento, misurare la temperatura corporea e gli agenti inquinanti contenuti nell'aria. Si chiama "Smart YouSafe Mask" e nasce da una collaborazione tra l'azienda AccYouRate Group e Croce Rossa Italiana, che lavorano fianco a fianco per lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie indossabili di protezione alla salute. Nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Roma, è stata presentata anche la prima maglietta sensorizzata capace di monitorare elettrocardiogramma e respiro, con la possibilità di tenere tracciati i paramenti attraverso una app per smartphone. La mascherina nasce invece su sollecitazione della Croce Rossa nell'ambito dell'emergenza Covid, e sarà ... Leggi su agi

È nata la mascherina tecnologica in grado di lanciare un alert in caso di mancato distanziamento, misurare la temperatura corporea e gli agenti inquinanti contenuti nell'aria. Si chiama "Smart YouSafe ...