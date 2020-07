Juventus, squadra in campo verso l'ultima di campionato (Di giovedì 30 luglio 2020) TORINO - La Serie A 2020-2021 si chiuderà nel weekend, con la Juventus campione già da due giornate e laureatasi campione d'Italia per la nona volta consecutiva. Proprio al termine della sfida ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - Sport_Mediaset : #Juventus, ecco la nuova maglia. #Adidas svela la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21. Ra… - romeoagresti : #Juventus: #Chiellini e #DeSciglio, anche se non utilizzabili, hanno viaggiato con la squadra. #Bonucci (squalifica… - geokawa : RT @GiovaAlbanese: #Sarri in conferenza sulle condizioni di #Dybala in vista del Lione: «C’è una piccola speranza di recuperarlo. Vediamo l… - sportli26181512 : #Juventus, squadra in campo verso l'ultima di campionato: In attesa di affrontare la Roma, la rosa di Sarri si è al… -