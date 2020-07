Juventus, gli Under 23 di Sarri: chi sono e quanto valgono (Di giovedì 30 luglio 2020) La Juventus è già proiettata verso il futuro. Anche prossimo, visto che Sarri ha detto a chiare lettere che pensa di schierare l'Under 23 nell'ultima partita con la Roma. Che poi verrebbe pure una ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Juventus gli Da Fagioli a Muratore, da Coccolo a Vrioni: chi sono e cosa fanno gli U23 di Sarri La Gazzetta dello Sport Il Mattino – Milik promesso sposo bianconero: la Juventus prova ad inserire Romero come contropartita.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Arkadiusz Milik è sempre più vicino a vestire la maglie della Juventus. Il Napoli fissa il prezzo del polacco ad una cifra intorno ai 40 milioni di ...

Calciomercato Napoli, trattativa per Under: le possibili contropartite. Ultime CM.IT

