Isola di Budelli, il “custode” 81enne Mauro Morandi alla Cnn: “Sono pronto a tutto per restare qui. Dovranno trascinarmi via” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Sono pronto a fare tutto il possibile per rimanere qui, anche se ciò significa che Dovranno trascinarmi via. Non saprei dove altro andare a vivere, né cosa fare. Questa è la mia vita. Semplicemente non mi vedo giocare a carte o a bocce”: è il disperato appello lanciato alla Cnn dall’81enne Mauro Morandi, per oltre trent’anni il custode solitario dell’Isola di Budelli, in Sardegna, e oggi sotto ‘sfratto’ perchè considerato inquilino senza alcun titolo di un bene dello Stato. Il Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena ha deciso di imporre nuovi divieti per chi vuole visitare l’Isola così da instillare un ... Leggi su ilfattoquotidiano

