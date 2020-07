Inter-Messi, sogno di una notte di mezza estate! Costi spropositati, ma Suning ha un asso nella manica (Di giovedì 30 luglio 2020) Una suggestione, un’utopia che induce però i tifosi a sognare. Lionel Messi all’Inter è poco più di un pensiero stupendo, che potrebbe diventare qualcosa di più concreto solamente in caso di Intervento diretto dell’azienda Suning. Serve un investimento pesantissimo, un’iniezione di denaro al momento difficilmente immaginabile, almeno stando alle parole di Conte e Marotta, alquanto scettici circa le possibilità di vedere la Pulce in nerazzurro. Eppure anche nel gennaio 2018, quando iniziavano a circolare le prime voci di un Interessamento della Juventus per Cristiano Ronaldo, lo stesso Marotta al tempo ad bianconero si era trincerato dietro una ‘suggestione’, avveratasi poi dopo qualche mese. Adesso la situazione è ... Leggi su sportfair

