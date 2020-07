Infortunio Dybala, la situazione in vista del Lione: le ULTIMISSIME (Di giovedì 30 luglio 2020) Infortunio Dybala- Maurizio Sarri continua a incrociare le dita per il recupero di Paulo Dybala in vista della sfida di Champions League contro il Lione. Il numero 10 bianconero, dopo l’elongazione al retto femorale proverà a stringere i denti per ritornare a disposizione in occasione della sfida da dentro o fuori contro i francesi. Infortunio Dybala, trapela ottimismo: la Joya verso il recupero Nelle ultime ore starebbero arrivando segnali incoraggianti sulla situazione del campione argentino. E’ chiaro che Sarri si affiderà al suo n.10 solamente dinanzi a un recupero totale, senza l’ansia di creare possibili complicazione. Leggi anche: Sarri e quella rivelazione su Ronaldo che spaventa la Juve: “E’ ... Leggi su juvedipendenza

