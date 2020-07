Il sindaco di Tarquinia si sospende dalla Lega dopo il sì ai termovalorizzatori: "Sto con la città" (Di giovedì 30 luglio 2020) Alessandro Giulivi, esponente della Lega e sindaco di Tarquinia, non ha dubbi: tra il partito e la città si schiera con il suo territorio. E l'emendamento in consiglio regionale sui termovalorizzatori nel Lazio presentato dal gruppo leghista alla Pisana, lo ha fatto infuriare e ha annunciato l'autosospensione dal partito. "La scelta di una eventuale autosospensione dal partito - spiega Giulivi - è Legata ad un chiarimento, che spero avvenga quanto prima, con i vertici regionali. Noi siamo un gruppo monolitico nel Comune di Tarquinia e stiamo portando avanti una battaglia che ci ha visto in prima linea. Lo stesso Salvini, intervenuto durante le proteste di questo inverno a Civitavecchia, su domanda precisa ha ribadito il NO secco alla realizzazione di un ... Leggi su iltempo

