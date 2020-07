Il governo va in piazza a suonare il tamburo, i dati “condannano” milioni di italiani alla povertà (Di giovedì 30 luglio 2020) E il governo suona il rock. Più della metà degli italiani (50,8%) ha sperimentato un’improvvisa caduta delle proprie disponibilità economiche durante i mesi di stretto lockdown: con punte del 60% fra i giovani, del 69,4% fra gli occupati a tempo determinato, del 78,7% fra gli imprenditori e i liberi professionisti. La percentuale fra gli occupati a tempo indeterminato ha in ogni caso raggiunto il 58,3%. La situazione grave è fotografata dal focus Censis-Confcooperative. Titolo: “Covid da acrobati della povertà a nuovi poveri. Ecco il rischio di una nuova frattura sociale”. Censis, i numeri della disperazione Il momento è grave, c’è gente allo stremo, sull’orlo del baratro e c’è gente che ride e suona il tamburo e i piatti. e la cialtronata fuori ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Davanti a Montecitorio alla manifestazione dei consulenti del lavoro, anche loro in piazza nonostante siano una del… - emmabonino : Mi si dice che spreco fiato, io penso che investo fiato. In tanti a piazza San Silvestro per denunciare il rinnovo… - riccardomagi : Ci vediamo alle 18 in piazza San Silvestro a #Roma. Mobilitazione 'I sommersi e i salvati' per chiedere Governo ita… - CarlottaMiller_ : RT @SecolodItalia1: Il governo va in piazza a suonare il tamburo, i dati “condannano” milioni di italiani alla povertà - notadom1 : RT @SecolodItalia1: Il governo va in piazza a suonare il tamburo, i dati “condannano” milioni di italiani alla povertà -