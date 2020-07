Iachini: “Sono davvero felice, per me la Fiorentina è qualcosa di speciale” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola dopo il rinnovo contrattuale. Ecco le sue parole: “Sono davvero felice, per me la Fiorentina è qualcosa di speciale, è da sempre nel mio cuore. Ringrazio tutta la Società a cominciare dal Presidente Rocco Commisso, con Joe Barone e Daniele Pradè per il grande sostegno che mi hanno manifestato e per la fiducia che mi è stata accordata grazie anche al bel percorso di lavoro svolto tutti insieme. Voglio ringraziare anche questo fantastico gruppo di ragazzi per la loro disponibilità e professionalità che hanno dato a me e a tutto lo staff in questi mesi. Spero che insieme attraverso il lavoro potremo regalarci e regalare ai ... Leggi su alfredopedulla

NiccolBargioni : Iachini: 'Fiorentina per me speciale' 'Sono davvero felice, per me la Fiorentina è qualcosa di speciale, è da sempr… - Vittori21863909 : @gicobot @BoscagliLorenzo @acffiorentina D'accordo al 100% . I tifosi da tastiera contano iggiusto. La Viola si ti… - Vittori21863909 : @acffiorentina Sono felice per Mister Iachini . Un vero cuore Viola , se lo meritava comunque. - Bibolottistuta1 : @EnzoBucchioni @acffiorentina Si L allenatore e’ importante ma secondo me sono più importanti i giocatori, con 3/4… - Fiorentina_ole : RT @SimBarg: A parole sono tutti ambiziosi poi contano i fatti. E la Fiorentina ha dato un segnale negativo con #Iachini. Poi il calcio è s… -

