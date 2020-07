I 100 anni di Franca Valeri: l’omaggio della Rai con Essere Franca (Di giovedì 30 luglio 2020) Un traguardo davvero speciale quello che Franca Valeri sta per tagliare. Il 31 luglio 2020 spegne 100 candeline. Non è bello parlare dell’età di una signora, ma in questo caso, bisogna farlo. La Rai sceglie di omaggiare la grande attrice con diversi speciali e su Rai 1 arriva in seconda serata, Essere Franca. La voce narrante di Pino Strabioli, nel programma “Essere Franca”, in onda su Rai1 giovedì 30 luglio alle 23.45, e il suo repertorio si intrecceranno alle riflessioni, ai ricordi alle speranze di Franca che nella grandezza dei suoi cento anni continua regalare. Essere Franca IN ONDA SU ... Leggi su ultimenotizieflash

