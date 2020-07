Galli della Loggia, che “ovvove” le periferie (Di giovedì 30 luglio 2020) “Caposervizio... Ri-riscrivo?”. “Ri-riscrivi, contessa, ma... un po' più centrale!”. E la contessa Serbelloni Mazzanti della Loggia Vien Dal Mare ri-riscrisse l'ennesima articolessa. Su cosa? Oh bella: sulle periferie, in francese banlieuses. Se non ci fossero, le periferie, bisognerebbe inventarle: riempiono tutto, motivano tutto, a tutto danno un senso, quando una testata ha un buco improvviso la soluzione è sempre quella e sempre bella: famo un pezzo sulle periferie. Le periferie sono come i crauti di Monica Vitti, son quella cosa, che si schiaffano dentro ai giornali, e poi si leggono a spazi, quattro facce, mezzo metro, a piazèr. Et le voilà, l'Ernesto squaderna un tema freschissimo, leggiadro, frizzante: le ... Leggi su nicolaporro

