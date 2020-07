Franco Pasqualetti Sono stato picchiato senza motivo da un poliziotto in (Di giovedì 30 luglio 2020) Franco Pasqualetti «Sono stato picchiato senza motivo da un poliziotto in borghese. In una delle strade più frequentate di Roma. Guardate come mi ha ridotto». Ha la voce che trema ancora dallo choc e ... Leggi su leggo

«Sono stato picchiato senza motivo da un poliziotto in borghese. In una delle strade più frequentate di Roma. Guardate come mi ha ridotto». Ha la voce che trema ancora dallo choc e il volto tumefatto ...

Franco Pasqualetti Tre ragazzini. Al massimo ventenni. Due con i capelli scuri

Tre ragazzini. Al massimo ventenni. Due con i capelli scuri e il terzo, probabilmente il leader del gruppo biondo. Sono stati immortalati dalle telecamere di una discoteca e di un ristorante di Monte ...

