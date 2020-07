Formaggio con Escherichia Coli: il Ministero della Salute dispone il ritiro [INFO e DETTAGLI] (Di giovedì 30 luglio 2020) Nuovo richiamo alimentare a opera del Ministero della Salute: il provvedimento riguarda un lotto di formaggella del luinese Dop a latte crudo di capra dell’Azienda Agricola Il Vallone per la possibile presenza di Escherichia Coli STEC produttore di Shigatossina. Il prodotto interessato appartiene al lotto 18E con le date di scadenza del 04/08/2020. Il Formaggio è stato venduto preincartato a peso variabile nei reparti gastronomia e formaggi dei negozi tra il 13/07/2020 e il 28/07/2020. La formaggella del luinese richiamata è stata prodotta per l’Azienda Agricola Il Vallone di Crivelli Mattia da Peloso Paride, nello stabilimento di via S. Pietro 12, a Rancio Valcuvia, in provincia di Varese. Chiunque abbia acquistato il prodotto in questione è ... Leggi su meteoweb.eu

giantico : RT @MarcoSanavia1: @paoloro82714785 C’è un formaggio molto saporito con i vermi bianchi che si chiama “brusso” e le interiora di capra al… - LorenzoTonion : Vuole un 'panino con prosciutto e formaggio?' - si ?? grazie?? . Ecco ?? ma! ?????? - sabrixtpwk : Con il termine 'panzerotto' in alcune zone d'Italia viene indicato il calzone. Il panzerotto nasceva dalla tradizio… - FabFaberrimo : @Zelgadis265 @nebulosa_mente @Cobretti_80 A Ragusa e dintorni si fa un'ottima pasta con buzzonaglia di tonno, salta… - Paranoid_girl_ : @anikeatable Allora gli americani convivono con due cose :burro e zucchero Ah anche lo spray al formaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Formaggio con Formaggio con Escherichia Coli: il Ministero della Salute dispone il ritiro [INFO e DETTAGLI] Meteo Web Lotto di formaggio del luinese Dop richiamato per possibile presenza di Escherichia coli

Il formaggio in questione appartiene al lotto 18E con le date di scadenza fino al 04/08/2020. Venduto preincartato a peso variabile nei reparti gastronomia e formaggi tra il 13/07/2020 e il 28/07/2020 ...

Torna la Cucaracha e sarà un Argribar

Dopo anni che alterne vicende, a rilevarlo è stata la Cooperativa Agricola La Poiana, storico produttore del Castelmagno, che lo ha ripensato con la formula innovativa di in un “Agribar”, in cui la ...

Il formaggio in questione appartiene al lotto 18E con le date di scadenza fino al 04/08/2020. Venduto preincartato a peso variabile nei reparti gastronomia e formaggi tra il 13/07/2020 e il 28/07/2020 ...Dopo anni che alterne vicende, a rilevarlo è stata la Cooperativa Agricola La Poiana, storico produttore del Castelmagno, che lo ha ripensato con la formula innovativa di in un “Agribar”, in cui la ...