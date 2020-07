Fontana pensa alle dimissioni. Salvini: «Ti difendo ma voglio spiegazioni» (Di giovedì 30 luglio 2020) Secondo Il Messaggero, il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana starebbe pensando alle dimissioni in seguito allo scandalo dei camici per cui è indagato. Il leader della Lega Matteo Salvini, in una telefonata, gli avrebbe detto: «Ti difendo ma voglio spiegazioni». Il governatore è accusato di aver condizionato l’affidamento dei camici alla ditta del cognato Andrea Dini per fornire mezzo milione di camici alla regione. I pm, intanto stanno cercando di stabilire dove e quando siano stati fabbricati i camici. Negli scorsi giorni, invece, era arrivata la notizia che nessun atto ufficiale ha mai registrato la trasformazione del contratto da vendita a donazione dei 75mila camici della Dama spa, la ... Leggi su giornalettismo

shardana50 : RT @vitcastagna: @MilkoSichinolfi Non ci pensa proprio a dimetteresti. È stato baciato dalla fortuna: perché dovrebbe rinunciare? Non è in… - Leone5110 : @BelpietroTweet A Mauriziii ma pensa a Fontana e Co. Citrullo spremuto. - aguari68 : RT @carlakak: Dopo Di Battista ci pensa Toninelli a sputazzare Salvini: 'Quando Salvini difende Fontana dichiarandosi indignato dalla gius… - XYZxyzY6 : RT @vitcastagna: @MilkoSichinolfi Non ci pensa proprio a dimetteresti. È stato baciato dalla fortuna: perché dovrebbe rinunciare? Non è in… - rimmel83837671 : RT @vitcastagna: @MilkoSichinolfi Non ci pensa proprio a dimetteresti. È stato baciato dalla fortuna: perché dovrebbe rinunciare? Non è in… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana pensa L’avvocato di Fontana: “Non c’è volontà fraudolenta, forse qualche errore” Fanpage.it La finanza dal cognato di Fontana Trovati i 25mila camici mancanti

di Anna Giorgi Il "corpo del reato ipotizzato", cioè la frode in pubbliche fornitura, ora è completo perché la notte scorsa la Guardia di finanza, durante la perquisizione alla Dama spa, l’azienda di ...

Camici, riflettori sulla provenienza dei fondi svizzeri di Attilio Fontana

Attilio Fontana, il governatore della Lombardia al centro del cosiddetto ‘Caso camici’ venne multato dall’Anac per omessa dichiarazione dello stato patrimoniale nel 2017. Lo riporta il Corriere della ...

di Anna Giorgi Il "corpo del reato ipotizzato", cioè la frode in pubbliche fornitura, ora è completo perché la notte scorsa la Guardia di finanza, durante la perquisizione alla Dama spa, l’azienda di ...Attilio Fontana, il governatore della Lombardia al centro del cosiddetto ‘Caso camici’ venne multato dall’Anac per omessa dichiarazione dello stato patrimoniale nel 2017. Lo riporta il Corriere della ...