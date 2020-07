Fiorentina, Commisso: “Iachini ha meritato la conferma, vi svelo cosa apprezzo di lui” (Di giovedì 30 luglio 2020) Beppe Iachini e la Fiorentina ancora insieme.La notizia era nell'aria già da diverse settimane, adesso è ufficiale: l'ex allenatore del Palermo continuerà a guidare i Viola anche nella prossima stagione. Gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime giornate di campionato - quattro vittorie nelle ultime otto gare, l’ultima ieri con il roboante 4-0 al Bologna -, hanno convinto Rocco Commisso a puntare ancora sul tecnico nativo di Ascoli Piceno.Fiorentina, arriva la riconferma per Iachini: “Non posso che ringraziare la società”“Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un'annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza ... Leggi su mediagol

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Fiorentina: confermato #Iachini ?? L'allenatore ha convinto il Presidente #Commisso che ha de… - acffiorentina : ROCCO COMMISSO | ??? Rocco Commisso al termine della gara con la Roma #RomaFiorentina #ForzaViola ?? #Fiorentina - Gazzetta_it : Furia Commisso: 'Mi sento preso in giro! E non posso più stare in silenzio' - peterkama : e anche il prossimo anno festeggeremo la salvezza... Iachini confermato dalla #Fiorentina . Commisso: “Saremo tutti al suo fianco” - _Alvarovic : RT @stefanto91: Immaginate Della Valle, Cognigni e Corvino al posto di Commisso, Barone e Pradé ?? #Fiorentina #Iachini -