Fiorentina, Carnasciali sulla riconferma di Iachini: “Chance meritata, ma ora serve spendere” (Di giovedì 30 luglio 2020) "Ha fatto bene, è giusto così. Un'altra chance se l'è guadagnata sul campo".Lo ha detto Daniele Carnasciali. L'ex difensore viola, intervenuto ai microfoni di TMW, ha detto la sua sulla conferma del tecnico Beppe Iachini alla Fiorentina: "Non me l'aspettavo fino a qualche tempo fa ma ultimamente ha ottenuto risultati ottimi e lo spogliatoio ha dimostrato di seguirlo. E' serio ed è stato opportuno dare continuità".Fiorentina, arriva la riconferma per Iachini: “Non posso che ringraziare la società”Sulle aspettative dei tifosi viola afferma: "Spero che il tifoso si aspetti i giocatori. Il tecnico fa bene se poi è supportato da un mercato buono. Beppe esperienza ne ha ma ora serve comprare i ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Fiorentina, #Carnasciali sulla riconferma di #Iachini: “Chance meritata, ma ora serve spendere” - Mediagol : #Fiorentina, Carnasciali sulla riconferma di Iachini: 'Chance meritata, ma ora serve spendere' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Carnasciali Fiorentina, Carnasciali sulla riconferma di Iachini: “Chance meritata, ma ora serve spendere” Mediagol.it