Estate, Aidaa: “I consigli per difendere Micio e Fido dal caldo africano di questi giorni” (Di giovedì 30 luglio 2020) “E’ arrivato proprio in queste ore il grande caldo portato dall’anticiclone africano che farà arrivare il termometro a 40 gradi in diverse località della penisola. Purtroppo oltre a noi umani a soffrire di questa ondata di caldo sono anche i nostri amici a quattro zampe. Per questo gli esperti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – Aidaa – spiegano in una nota – hanno messo a punto un piccolo prontuario di semplici consigli per tutelare Micio e Fido dal caldo africano. consigli che ci indicano in maniera semplice e chiara cosa fare e cosa non fare per tutelarli.” COSA NON FARE – mai tenere chiusi in auto ferme sotto al sole cane e ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Estate Aidaa Estate 2020, cani in spiaggia: regole e diritti nel decalogo dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente | CasertaWeb