Era Tommy in Un medico in famiglia: oggi 23 anni, chi è la sua ex [FOTO] (Di giovedì 30 luglio 2020) Per i veri appassionati di Un medico in famiglia è un volto ben noto. Nella serie, infatti, Riccardo Alemanni interpretava il ruolo di Tommy Martini, figlio di Lorenzo. Il ragazzo ha lavorato alla nona stagione della fiction e, subito, ha fatto breccia nel cuore dei fan. Nella fiction si avvicina molto a Bobò ed Elena, catturando l’attenzione di quest’ultima. Una situazione che ha poi avuto il suo doppio nella realtà: i due attori sono stati infatti insieme dal 2014 al 2018. L’esperienza come Tommy in Un medico in famiglia Per Riccardo Alemanni, aver interpretato il ruolo di Tommy Martini in Un medico in famiglia è stato, senza dubbio, un grande dono. ... Leggi su velvetgossip

Tommy_JP_91 : @_imnyx Mi ricordo di una persona che quando lasciò la sua fidanzata Ella lo denunciò per stalking e altre amenità… - Tommy_JP_91 : @Maedhros67 Già non lo compro figurarsi. In paesi come Italia e Australia fa fatica ad affermarsi perché abbiamo tr… - Tommy_JP_91 : RT @Corvonero75: @EuroMasochismo E torna non vedente. Fino a ieri era brutto, cieco e cattivo. - Tommy_JP_91 : @_imnyx @luca_forconi Studia economics and financial markets cosa vuoi che ne sappia? È in contabile da 4 soldi. I… - Tommy_JP_91 : @Prudenza_Le_Mat Chiediamoci perché abbiano pubblicato la sua lettera, adesso. Che non fosse seguito il metodo scie… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Tommy Ibra corsaro. Il Milan sbanca Zêna. Linkiesta.it Ibra corsaro. Il Milan sbanca Zêna.

L’ultima volta che ho scritto e pubblicato qualcosa sul mio Milan è stato il 5 gennaio. La squadra era reduce da una batosta indimenticabile, 22 dicembre 2019, Atalanta 5 – Milan 0. I rossoneri ospita ...

McIlroy, "non so se quest'anno giocherò su Eurotour"

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Nel recente passato ha criticato la scelta di molti golfisti europei come Tommy Fleetwood, Lee Westwood e Francesco Molinari, che hanno deciso di saltare i primi tornei post ri ...

L’ultima volta che ho scritto e pubblicato qualcosa sul mio Milan è stato il 5 gennaio. La squadra era reduce da una batosta indimenticabile, 22 dicembre 2019, Atalanta 5 – Milan 0. I rossoneri ospita ...(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Nel recente passato ha criticato la scelta di molti golfisti europei come Tommy Fleetwood, Lee Westwood e Francesco Molinari, che hanno deciso di saltare i primi tornei post ri ...