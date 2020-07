Di quali calciatori avrebbe bisogno Sarri per migliorare il gioco della Juventus? (Di giovedì 30 luglio 2020) A pochi giorni dall'ultima partita di campionato e dopo aver vinto il nono Scudetto consecutivo, è tempo di riflessioni e di primi bilanci in casa Juventus. La rivoluzione in casa bianconera è partita, con le sue relative problematiche, ma è partita. Il cambiamento tecnico-tattico importato da Maurizio Sarri va compiuto gradualmente, in quanto è un processo lungo e complicato, che richiede tempo e pazienza. In questo suo primo anno a Torino, l'ex allenatore del Chelsea ha cercato una sorta di... Leggi su 90min

VotaAntonio90 : RT @ParticipioPart: e la bizzarra attività di giullare del mercato, ma le offese a #Napoli al #Napoli ai calciatori ed a tutti coloro i qua… - Mary1Boom : RT @ParticipioPart: e la bizzarra attività di giullare del mercato, ma le offese a #Napoli al #Napoli ai calciatori ed a tutti coloro i qua… - ParticipioPart : e la bizzarra attività di giullare del mercato, ma le offese a #Napoli al #Napoli ai calciatori ed a tutti coloro i… - SpiritoPasquale : @marcellomastice Ma è anche il contorno che non ci aiuta a comprendere. Secondo te è una roba normale esibire nel p… - lupoalberto82 : @twentIvan @hevalwoland @Nerowolf123 @Tractor220510 @CucchiRiccardo Scusa sapresti dirmi a quali società o calciato… -

Ultime Notizie dalla rete : quali calciatori Di quali calciatori avrebbe bisogno Sarri per migliorare il gioco della Juventus? 90min Calciomercato Benevento, colpi Balotelli e Bonaventura: Foggia fa il punto

Il ds ha risposto a proposito di alcuni grandi nomi accostati al club, come Mario Balotelli, a proposito del quale ha detto secco: “Non lo abbiamo mai chiesto”. Accostato al club giallorosso acnhe ...

De Laurentiis contro il Cts: “Casinisti, dovremmo fare causa per un miliardo!”

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del calcio italiano, in attesa di capire quale sarà la strada da percorrere per uscire in modo definitivo dalla crisi attuale e imboccare il raccordo virtuoso ...

Il ds ha risposto a proposito di alcuni grandi nomi accostati al club, come Mario Balotelli, a proposito del quale ha detto secco: “Non lo abbiamo mai chiesto”. Accostato al club giallorosso acnhe ...Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del calcio italiano, in attesa di capire quale sarà la strada da percorrere per uscire in modo definitivo dalla crisi attuale e imboccare il raccordo virtuoso ...