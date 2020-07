Coronavirus, nuovo studio: i bimbi più piccoli contagiosi come gli adulti (Di giovedì 30 luglio 2020) Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica “Jama Pediatrics” e condotto dagli esperti dell’ospedale pediatrico Ann & Robert H. Lurie di Chicago, anche i bimbi sotto i 5 anni possono trasmettere il Coronavirus. “Il nostro studio non è stato pensato per dimostrare che i bambini più piccoli diffondono il Coronavirus tanto quanto gli adulti, ma … L'articolo Coronavirus, nuovo studio: i bimbi più piccoli contagiosi come gli adulti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

RegLombardia : #LNews Oggi non si registra alcun nuovo decesso, mentre sono 161 guariti e zero i nuovi contagi nelle province d… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo picco di contagi in Romania: 1.356 casi e 35 morti #coronavirus - Internazionale : L’Italia è stata la prima in Europa a essere travolta dal covid-19. Ora che la prospettiva di un nuovo lockdown inc… - ric_bra74 : RT @RegLombardia: #LNews Anche oggi nessun decesso in Lombardia e forte incremento dei guariti (+616). Inoltre, in provincia di Lodi, non… - GHERARDIMAURO1 : RT @IPredicatore: @ClaudioDeglinn2 Così con gli infettati da coronavirus da immigrati illegali..ci imporranno la mascherina anche fuori all… -