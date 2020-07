Corinaldo, arriva la sentenza: condanne fino a 12 anni di carcere (Di giovedì 30 luglio 2020) Il giudice ha pronunciato poco dopo le 14.30 la sentenza di condanna per i responsabili della strage di Corinaldo. Ad un anno e mezzo dalla strage di Corinaldo, dove morirono 5 minorenni ed una donna, è arrivata la sentenza di condanna per i responsabili. Il gup di Ancona Paola Moscaroli ha pronunciato la sentenza poco dopo le 14.30 in conclusione della settima udienza. Il processo, che si è svolto a porte chiuse e con rito abbreviato, ha portato alla condanna di 6 ragazzi del Modenese. Tutti e sei sono stati condannati per omicidio preterintenzionale ma non per associazione a delinquere finalizzata alla rapina: la decisione del Tribunale marchigiano ha molto deluso i familiari delle vittime. Ora i colpevoli dovranno scontare pene severe: le condanne vanno ... Leggi su bloglive

