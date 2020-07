Complotto o moralismo? Perché a furia di attacchi stupidi la Roma perderà Zaniolo: indiscreto-Biasin (Di giovedì 30 luglio 2020) Stanno rompendo le balle a Nicolò Zaniolo che non potete capire. L'ultima faccenda riguarda una sigaretta (magari sono due, oppure una stecca, ma non è questo il punto) fumata in serenità in un locale un filo incasinato. Lo hanno ripreso furtivamente, senza mascherina, e in un secondo si sono scatenati i moralisti: «Non si fa!», «Sei un atleta!», «L'ennesimo colpo di testa!» e via andare. Un'accozzaglia di frasi fatte e tentativi di dipingere siffatto 21enne come una specie di essere mitologico, metà Paul Gascoigne e metà ciminiera. Pare che la Roma abbia - legittimamente - chiesto spiegazioni e che il ragazzo si sia giustificato dicendo di aver semplicemente «smezzato» una bionda con la sua ragazza. Di rimando gli hanno chiesto di farsi un po' più furbo quanto a ... Leggi su liberoquotidiano

