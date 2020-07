Commissioni in Parlamento: Caos maggioranza, Speranza abbandona Consiglio dei ministri (Di giovedì 30 luglio 2020) Dieci membri del M5S sono stati trasferiti dalla commissione Finanze della Camera ad un'altra commissione. E' quanto spiegano fonti parlamentari del M5S. Nella commissione Finanze fino al tardo pomeriggio, era forte il dissenso, nel gruppo pentastellato, sull'elezione di Luigi Marattin (Iv) a presidente Leggi su firenzepost

riotta : Commissioni Task Force Bicamerali Doppi Servizi Tinello Accluso Comitati posse. E io che credevo che per investire… - marcodimaio : I miliardi di euro che l’Italia avrà a disposizione grazie al #RecoveryFund e agli altri strumenti europei, non han… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Conte accelera: martedì prima riunione del Comitato che scriverà il piano. In Parlamento due commiss… - FirenzePost : Commissioni in Parlamento: Caos maggioranza, Speranza abbandona Consiglio dei ministri - GiovanniAbbade : RT @GregoriodeFalco: Al Senato, nelle commissioni, basteranno 4 senatori per determinare una scelta politica. Con il taglio del Parlamento,… -