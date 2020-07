Caso camici, "non fu donazione" Chat tra Dini e la centrale regionale (Di giovedì 30 luglio 2020) Non si placano le polemiche nella vicenda dei camici forniti a Regione Lombardia dalla società Dama, del cognato del Governatore lombardo, Attilio Fontana. La Procura avrebbe scoperto un whatsapp che sarebbe la riprova di un "accordo preordinato" tra il cognato del governatore e la lombarda Aria. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

carlosibilia : Abbiamo dieci domande per Attilio #Fontana sul caso camici. Gli italiani meritano di essere governati da persone co… - fattoquotidiano : Caso camici, trovati i 25mila mancanti nella sede del cognato di Fontana: sequestrati dalla Guardia di Finanza - fanpage : ULTIM'ORA I 25mila #camici mai consegnati sono stati ritrovati nei magazzini dell'azienda del cognato di Attilio… - lupettotre : RT @Corriere: Caso Fontana, i pm e i camici: ecco la chat tra Dini e la centrale regionale. Non fu donazione - zazoomblog : Caso Fontana i pm e i camici: ecco la chat tra Dini e la centrale regionale non fu donazione - #Fontana #camici:… -