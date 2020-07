Borse, Francoforte guida i cali in Europa. A Piazza Affari si salva Enel, giù i titoli oil (Di giovedì 30 luglio 2020) Le trimestrali tengono banco e registrano gli effetti della pandemia. Raffica di dati macro : il Pil tedesco crolla del 10,1% nel secondo trimestre. In calendario anche la crescita degli Stati Uniti Leggi su ilsole24ore

