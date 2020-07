Barbara d’Urso, sirena sensuale in piscina su Instagram. E i suoi fan impazziscono (Di giovedì 30 luglio 2020) Over 60 (e affini): quando il fascino non ha età sfoglia la gallery Quasi 40mila like. Può piacere o non piacere – è nota per dividere il web – ma Barbara d’Urso, 63 anni, non lascia mai indifferenti. La conduttrice napoletana certo non dovrà preoccuparsi, quest’anno, della prova costume: come mostra una sua foto appena postata su Instagram, il momento che più preoccupa le donne a inizio estate, da lei è ampiamente superato. Sdraiata in piscina per combattere il caldo La d’Urso ha pubblicato sul suo ... Leggi su iodonna

IOdonna : Barbara d’Urso, sirena sensuale in piscina su Instagram. E i suoi fan impazziscono - kurxkage : RT @shvtake: Cose che amo dell'estate: gelato granita niente barbara d'urso - shvtake : Cose che amo dell'estate: gelato granita niente barbara d'urso - ierogamos : Ridicolo. Abbiate un po' di decenza. Questi titoli della pg dello spettacolo fanno ridere i polli... Barbara D'Urs… - rachectl : Avanti Popolo, Alla RiscOSSA! Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva(Luca 4,40).??Le 16 copertine di Pla… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia