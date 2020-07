Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: 'Ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima, questo mi ha messo in difficoltà' (Di giovedì 30 luglio 2020) parla del confronto con la mamma . Aurora ha pubblicato qualche tempo fa un post, molto apprezzato e condiviso, in cui parlava della bellezza e dell'accettarsi per come si è, ma ammette che il ... Leggi su leggo

leggoit : Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: «Ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima, questo mi ha messo i… - IOdonna : Perché non ci piacciamo abbastanza? Parola a Instagram - radiosines : Eros Ramazzotti - La aurora - zazoomblog : Aurora Ramazzotti: Il mio fidanzato Goffredo mi supporta sempre - #Aurora #Ramazzotti: #fidanzato - gossipblogit : Aurora Ramazzotti: 'Il mio fidanzato Goffredo mi supporta sempre' -